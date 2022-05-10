تركيا.. توقيف مشبوهين بالانتماء لتنظيم "داعش"

أوقفت السلطات الأمنية التركية مشبوهين اثنين بانتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي بعملية خاصة في ولاية قيصري وسط البلاد.

وقالت ولاية أوردو في بيان الثلاثاء إن قوات الدرك توصلت لمعلومات مفادها أن سوريين اثنين شاركا سابقا في أنشطة تحت راية تنظيم "داعش" أثناء تواجدهما في سوريا، يختبئان في قيصري.

وأضافت أن قوات الدرك نظمت عملية مداهمة على منزل المشتبهين بمنطقة ملك غازي، وألقت القبض عليهما.

وأردفت أن السلطات صادرت عدد من المعدات التكنولوجية في الموقع المذكور.

ولفتت إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق المشتبهين في قيادة الدرك.

المصدر: الأناضول