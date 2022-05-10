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مباراة تنس طاولة بين أردوغان ونظيره الكازاخي (صور)

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مباراة تنس طاولة بين أردوغان ونظيره الكازاخي (صور)
RT @AkordaPress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
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احتضن المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة مباراة في تنس الطاولة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.

وجاء ذلك عقب مشاركتهما في حفل توقيع 15 اتفاقية تعاون بين البلدين.

يذكر أن الرئيس الكازاخستاني أجرى يوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى أنقرة على رأس وفد رفيع، لبحث العلاقات الثنائية والإقليمية وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

المصدر: الأناضول

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