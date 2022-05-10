مباراة تنس طاولة بين أردوغان ونظيره الكازاخي (صور)

احتضن المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة مباراة في تنس الطاولة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.

وجاء ذلك عقب مشاركتهما في حفل توقيع 15 اتفاقية تعاون بين البلدين.

يذكر أن الرئيس الكازاخستاني أجرى يوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى أنقرة على رأس وفد رفيع، لبحث العلاقات الثنائية والإقليمية وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev… 🏓 pic.twitter.com/eLpzBcgJbT — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) May 10, 2022

We are *kind of obsessed* with this amazing picture of President @TokayevKZ playing table tennis with President Erdogan during the state visit today! 👏 🏓 #Turkey#Kazakhstan 🇰🇿🇹🇷 pic.twitter.com/gVuS9F5Krf — Voices Of New Kazakhstan (@VoicesOfNewKaz) May 10, 2022

المصدر: الأناضول