وسائل إعلام عبرية تكشف عن فشل عملياتي خطير في القوات الإسرائيلية

كشفت مراقب الدولة الإسرائيلية يوم الثلاثاء عن فشل عملياتي خطير داخل الجيش الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقرير لمراقب الدولة أن الجيش الإسرائيلي سجل فشلا عملياتيا خطيرا في الضفة الغربية وفي المنطقة الشمالية والجنوبية لقطاع غزة.

وأفاد التقرير بأن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين لم يخصصا ميزانية كافية للمكونات الأمنية في مستوطنات الضفة الغربية، من حيث البنية التحتية أو السياج الأمني أو المعدات العسكرية، من خلال فجوة اقتصادية أو ثغرة في ميزانية هذه المستوطنات بقيمة 470 مليون شيكل.

وأكد التقرير أن مستوطنات الشمال وبلداته الإسرائيلية وكذلك الحدود مع قطاع غزة مثلت فجوة اقتصادية في ميزانية الدفاع تقدر بـ 110 مليون شيكل، حيث أوضح المراقب المالي للدولة أن هذا الأمر يعتبر بمثابة "فشل عملياتي خطير".

وطالب المراقب المالي للدولة الإسرائيلية بتقديم خطة اقتصادية عسكرية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" بهدف سد هذه الفجوات إلى مجلس الوزراء، سريعا.

وأشار إلى أن أوجه القصور المختلفة تعود معظمها إلى عدم وجود تواصل فعال بين جميع الأجهزة الأمنية للتعامل مع حالات الطوارئ، ولا سيما بين قوات الجيش وقوى الأمن، حسبما نشرته صحيفة "معاريف".

דו״ח מבקר המדינה: צה״ל ומשרד הביטחון מתקצבים באופן חסר את מרכיבי הביטחון ביישובי יהודה ושומרון (גדר, ציוד, תשתיות) - פער של 470 מיליון ש״ח (!). גם ביישובי הצפון ובגבול עזה חסרים 110 מלש״ח. לדברי המבקר מדובר ב״כשל מבצעי חמור״, ויש להביא לאישור הקבינט בדחיפות תכנית להשלמת הפערים. — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) May 10, 2022

المصدر: وسائل إعلام عبرية