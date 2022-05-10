بعد جرف الزهور ومنع الاحتفال بعيد النصر.. سكان ريغا يجلبون زهورا جديدة ويغنون "كاتيوشا" (فيديو)

رغم محاولات لاتفيا لمحو مظاهر احتفاء مواطنيها بالذكرى الـ77 للنصر على النازية وإزالتها الزهور عن النصب، جدد السكان فرش الزهور عند النصب الرئيسي، وصدحوا بأغنية "كاتيوشا" الروسية.

وسارعت سلطات ريغا صباح اليوم بعد ساعات قليلة على احتفالات عيد النصر في 9 مايو، لإزالة الزهور التي وضعها المواطنون عند نصب تذكاري للجنود السوفيت المحررين.

وتسببت هذه الخطوة باستياء وسخط واسعين بين المواطنين والناشطين الذين وصفوها بالهمجية، وتحدوا السلطات بوضع زهور جديدة أمام النصب، ونظموا تجمعات احتفالية وامتنعوا عن مغادرة المكان، وغنوا أغنية "كاتيوشا" بالروسية في وقت لاحق اليوم.

ووصفت السفارة الروسية لدى لاتفيا في وقت سابق اليوم قرار سلطات ريغا جرف الزهور بأنه "وقاحة تتجاوز كل الحدود"، مذكّرة بأن الكثيرين أنفقوا "آخر قروشهم" لشراء تلك الزهور ومشوا مسافة طويلة لوضعها، مشيرة إلى أن السلطات تصرفت خشية أن يتجلى مدى ذاكرة وامتنان سكان ريغا للجنود المحرِرين".

وكانت السلطات اللاتفية أعلنت يوم 9 مايو هذا العام، يوما لإحياء ذكرى الضحايا في أوكرانيا، وحثت الأجهزة الأمنية السكان على عدم التوجه إلى النصب التذكارية السوفيتية، وحذرت من أن وضع الزهور سينظر إليه على أنه "ازدراء سافر".

المصدر: RT