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بايدن يعلن أن واشنطن تدرس إلغاء بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات صينية

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بايدن يعلن أن واشنطن تدرس إلغاء بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات صينية
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تدرس إمكانية إلغاء بعض الرسوم الجمركية على عدد من الواردات الصينية، والتي فرضها سلفه دونالد ترامب.

وردا على سؤال الصحفيين في البيت الأبيض حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تنظر في خيار إلغاء الرسوم الجمركية على واردات بعض المنتجات الصينية التي فرضت في عهد ترامب، قال بايدن: "حاليا نناقش هذا الأمر، نبحث ما سيكون أثره أكثر إيجابية".

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المصدر: "تاس"  

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