لجنة الدفاع في البرلمان الفنلندي تؤيد مسعى الحكومة لعضوية الناتو

أيدت لجنة الدفاع في البرلمان الفنلندي مساعي الحكومة لعضوية البلاد في الناتو، ورأت في ذلك حلا أفضل لضمان أمن فنلندا.

وقال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الفنلندي بيتيري أوربو إن "عضوية الناتو المحتملة ستكون مجرد حل متعلق بالدفاع لفنلندا"

وأضاف زعيم حزب الائتلاف الوطني المعارض الرئيسي للصحفيين: "ستنضم فنلندا إلى الناتو لتحقيق أقصى قدر من الأمن والدفاع عن البلاد" وشدد على أن ذلك "لن يكون موجها ضد أحد".

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فنلندا التي تشترك في أطول حدود مع روسيا من بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تعلن في وقت لاحق هذا الشهر ما إذا كانت ستسعى للانضمام إلى التحالف العسكري.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة دعما يزيد عن 70 في المئة بين الفنلنديين لعضوية الناتو.

المصدر: "أسوشيتد برس"