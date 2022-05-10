أردوغان: سنحقق هدفنا في زيادة حجم التبادل التجاري مع كازاخستان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستحقق هدفها في زيادة حجم التبادل التجاري مع كازاخستان عبر خطوات مشتركة بين البلدين.

وشدد أردوغان في تصريح خلال لقائه نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، على "أننا سنحقق هدفنا في زيادة حجم التبادل التجاري مع كازاخستان إلى 10 مليارات دولار عبر خطوات مشتركة بين البلدين".

بدوره، أكد توكايف أن "تركيا شريك استراتيجي مهم للغاية".

وخلال اللقاء الذي جمعهما بالمجمع الرئاسي بأنقرة، ناقش الجانبان العلاقات التركية الكازاخية "التي ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية" وسبل التعاون في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يوقع الجانبان اتفاقيات تعاون مشتركة ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

وتعد زيارة توكاييف التي تأتي تلبية لدعوة من أردوغان، الأولى لتركيا منذ توليه رئاسة كازاخستان، وتستمر لمدة يومين.

المصدر: "الأناضول"