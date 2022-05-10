الولايات المتحدة.. انتحار ضابطة أمريكية هرّبت سجينا خطيرا (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية أن حارسة سجن كانت قد هربت مع متهم بجريمة قتل من سجن في ألاباما، انتحرت بإطلاق النار على نفسها أثناء القبض عليهما.

#BREAKING: Prison escapee Casey White and correctional officer Vicky White have been captured in Evansville, Indiana following a 12 day manhunt. -@aldotcom



🎥 @BrianEntinpic.twitter.com/BTHLOi2qqK — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 9, 2022

وتوفيت فيكي وايت، 58 عاما، في المستشفى بعد القبض عليها مع كيسي وايت، 38 عاما، في ولاية إنديانا بعد مطاردة من قبل الشرطة.

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وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، أكد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة فاندربيرغ أن فيكي وايت توفيت في مستشفى محلي بعد إطلاق النار على نفسها أثناء الاعتقال.

ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من المعلومات حول وفاتها بعد تشريح الجثة.

وقالت الشرطة الأمريكية إن وايت شوهدت وهي تغادر فندقا في إيفانسفيل بولاية إنديانا، وهي ترتدي باروكة شعر مستعار قبل ركوبها في سيارة يقودها كيسي وايت.

وأعقب ذلك مطاردة للشرطة، انتهت عندما صدم ضابط سيارته بسيارة الهاربين من طراز كاديلاك، وعند هذه النقطة استسلم كيسي وايت، قائلا إن "زوجته" أطلقت النار على نفسها وتحتاج إلى المساعدة.

وقال عمدة مقاطعة لودرديل ريك سينغلتون: "لقد اعتقلنا رجلا خطيرا اليوم.. ولن يرى ضوء النهار مرة أخرى".

وكان الاثنان قد اختفيا من سجن في مقاطعة لودرديل في 29 أبريل الماضي، ويعتقد أنهما كانا على علاقة عاطفية.

وفقا للمسؤولين، شوهد الاثنان لآخر مرة أثناء نقل فيكي للسجين بهدف إجراء تقييم مزعوم للصحة العقلية.

كان ذلك اليوم هو الأخير للسيدة وايت في العمل قبل التقاعد، وباعت الضابطة منزلها مؤخرا وأخبرت زملائها أنها تخطط لقضاء المزيد من الوقت على الشاطئ.

BREAKING: Escaped murder suspect Casey White and Alabama jail employee Vicky White taken into custody in Indiana, authorities say. https://t.co/RMnQGMty9Vpic.twitter.com/zy0Hl3cKAP — ABC News (@ABC) May 9, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية