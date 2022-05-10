مجلس حقوق الإنسان يدرج التشيك في عضويته بدلا من روسيا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح ضم جمهورية التشيك إلى مجلس منظمة حقوق الإنسان لتحل محل روسيا.

وكانت جمهورية التشيك هي المرشح الوحيد لهذا المقعد من مجموعة دول أوروبا الشرقية بعد أن تبنت الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي، قرارا غربيا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وتطلب الحصول على المقعد أغلبية 97 صوتا لاتخاذ قرار بشأن إدراج دولة جديدة، مع إجراء عملية التصويت بشكل سري، ونتيجة لها حصلت التشيك على 157 صوتا، وستمتد عضويتها حتى نهاية ديسمبر عام 2023.

وأعلن غينادي كوزمين مساعد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، أن "روسيا قررت إنهاء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان قبل الموعد المحدد".

ومجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تأسست في عام 2006 لتحل محل لجنة حقوق الإنسان، وتضم 47 بلدا، يتم انتخاب كل منها من قبل الجمعية العامة لمدة 3 سنوات بأغلبية الأصوات وبالاقتراع السري المباشر.

المصدر: "تاس"