ألمانيا.. اعتقال مطلوب سابع في قضية سرقة "القبة الخضراء"

اعتقلت الشرطة في ألمانيا شابا يبلغ من العمر 22 عاما من سكان برلين، يشتبه في مشاركته بسرقة متحف "القبة الخضراء" من متحف دريسدن.

ونقلت وكالة "DPA" عن مكتب المدعي العام قوله: "يشتبه في أن الشاب ساعد في تخطيط وتنفيذ الخطة الإجرامية".

وأشارت الوكالة، إلى أن "المحاكمة مستمرة منذ نهاية يناير الماضي، المشتبه به الجديد هو السابع على التوالي، وكان أحد زوار المتحف"، مشيرة إلى أن "المتهمين يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما".

ووقعت عملية السرقة من متحف دريسدن في نوفمبر عام 2019، حيث خلع المهاجمون قضبان النوافذ في الطابق الأول وحطموا الزجاج، وأخذوا محتويات الواجهة بعد أن قاموا بتعطيل نظام الإمداد بالطاقة مما عطل بالتالي أجهزة الإنذار، وهربوا في سيارة ثم أضرموا فيها النيران.

وذكرت إدارة المتحف، أنه "لا يمكن تقدير قيمة القطع المسروقة لأن المعروضات كانت فريدة من نوعها".

وأوضحت أن الحديث "يدور عن معروضات من القرن الثامن عشر، وهي عبارة عن ما لا يقل عن ثلاث مجموعات من المجوهرات بالأحجار الكريمة".

ونوهت أنه "في المجموع، تمت سرقة أكثر من 4 آلاف حجر كريم، والقيمة الإسمية التقريبية أكثر من 110 مليون يورو".

المصدر: "تاس" + "DPA"