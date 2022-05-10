البحرية الإيرانية تخطط للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد أكثر من 2000 كيلومتر

كشف قائد القوة البحرية في إيران، الأدميرال شهرام إيراني، أن "هذه القوة تخطط للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد أكثر من 2000 كيلومتر".

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وخلال مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين القوة البحرية للجيش ومنظمة "الجهاد الجامعي"، قال الأدميرال شهرام إيراني: "إن أساس حركة القوة البحرية للجيش هو توجيهات قائد الثورة الاسلامية الذي له رؤية خاصة لتنمية سواحل مكران (جنوب شرق إيران)، لذا فان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بحاجة الى التربية والتعليم والاهتمام بالتنمية".

وأضاف الأدميرال إيراني: "إن رؤية القوة البحرية للجيش الإيراني هي للبحار الحرة، ونريد التواجد بصورة دائمة على بعد أكثر من 2000 كيلومتر، وبناء عليه يتوجب علينا الاهتمام بتنمية سواحل مكران".

وتابع: "إن القوة البحرية للجيش هي الساعد الدفاعي للقوات المسلحة الايرانية المتواجدة على بعد أكثر من 2000 كيلومتر في المياه الحرة، وتدافع عن مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

المصدر: "فارس"