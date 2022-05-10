الدفاع التركية: علينا أن نحافظ على تفاؤل حذر بشأن شراء مقاتلات "إف-16"

دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، إلى الحفاظ على تفاؤل حذر بشأن شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية.

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وقال أكار في حديثه لقناة "Habertürk": "هذه عملية طويلة ونتوقع نتيجة إيجابية. هل ستنتهي بشكل إيجابي؟ يمكن. لكن بالضبط؟ لا. نحن نتابع العملية عن كثب".

وكان الوزير أعلن في نهاية أبريل الماضي أن تركيا تنوي تنشيط اتصالاتها مع الولايات المتحدة بشأن شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية، مضيفا أن رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وجو بايدن قد ينضمان إلى هذه المفاوضات عند الحاجة. كما أفاد أكار، سابقا، بأن الجانب التركي بعث رسالة بهذا الشأن إلى وزارة الخارجية الأمريكية تم تسليمها فيما بعد إلى الكونغرس الأمريكي.

وعبرت تركيا عن رغبتها في شراء 40 مقاتلة أمريكية من طراز "F-16 Block 70" و80 مجموعة ترقية للطائرات العاملة مع سلاحها الجوي. كما تم الإعلان عن الرغبة في شراء طائرة "إف-16 في أنقرة بعد استبعادها من برنامج إنتاج الجيل الخامس من مقاتلات "إف-35" فيما يتعلق بالاستحواذ على نظام الدفاع الجوي "أس-400" من روسيا.

في مارس الماضي أجرى ممثلو تركيا والولايات المتحدة محادثات حول مسألة شراء مقاتلات "إف-16". وأفاد وزير الدفاع التركي آنذاك بأن هذه المحادثات كانت إيجابية.

المصدر: تاس