إيران تدعو رعاياها المقيمين في مولدوفا إلى مغادرتها

دعت السفارة الإيرانية لدى أوكرانيا، كافة المواطنين الإيرانيين المقيمين في جمهورية مولدوفا لمغادرتها، وذلك تبعا للتطورات الميدانية في أوكرانيا حاليا.

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وفي بيان لها، قالت السفارة الإيرانية في أوكرانيا: "بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا وإمكانية توسعها إلى منطقة "ترانسنيستريا" (جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد شرقي مولدوفا) في جمهورية مولدوفا، ندعو جميع المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في هذه المنطقة، لمغادرتها في أقرب وقت ممكن".

وتابعت: "کما ندعو المواطنين المقیمین في جمهورية مولدوفا، مغادرة هذا البلد في الوقت الراهن".

المصدر: "إيرنا"