شنغهاي تعلق الخدمة في آخر خطي مترو أنفاق لاحتواء كورونا

بدأت فرق التعقيم الصينية تطهير منازل مصابين بفيروس كورونا، في حين علقت الخدمة في آخر خطي مترو أنفاق كانا لا يزالان يعملان، بهدف احتواء الفيروس.

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وعلقت شنغهاي الخدمة في آخر خطي مترو أنفاق كانا لا يزالان يعملان اليوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق مترو المدينة بالكامل.

وأعلن جين تشن المسؤول بالمدينة، تطهير المنازل في التجمعات السكانية القديمة ذات الحمامات والمطابخ المشتركة.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي أمرت فيه شنغهاي سكان بعض المناطق بالبقاء في منازلهم مجددا بعد السماح للبعض بالخروج للتسوق بشكل محدود خلال الأسابيع الأخيرة.

وتسعى شنغهاي إلى تهدئة مخاوف الجمهور بشأن الأضرار التي لحقت بالملابس والأشياء الثمينة اثناء عمليات التعقيم، مطالبة السكان بإبلاغ الفرق عن كل ما يحتاج إلى حماية، مسبقا.

وشددت السلطات في مدينة شنغهاي مرة أخرى القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وأصدرت أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم، ومنعتهم من تلقي سلع غير ضرورية بمنازلهم ضمن "فترة الهدوء" التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل على الأقل.

سجلت شنغهاي 3947 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جميعها تقريبا بدون أعراض، ومن بينها 11 حالة وفاة.

المصدر: "أ ب"