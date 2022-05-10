ترامب ينتقد منح جائزة بوليتسر لوسائل الإعلام التي تنشر أخبارا مزيفة

عبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن غضبه من منح جائزة بوليتسر لوسائل الإعلام التي تنشر برأيه أخبارا كاذبة بما في ذلك عن صلاته بممثلي السلطات الروسية.

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وكتب ترامب في بيان نشر في شبكات التواصل الاجتماعي: "لماذا يجب أن تحصل وسائل الإعلام التي تنشر المعلومات المزيفة و"صحفيوها" على جائزة بوليتسر لتقاريرهم الكاذبة المطلقة عن روسيا وروسيا وروسيا؟ كانت هذه افتراءات كاملة. جائزة بوليتسر في حالة فوضى".

وذهبت جائزة بوليتسر في فئة "الخدمة العامة" لعام 2022 لصحيفة "واشنطن بوست" عن تغطيتها لهجوم الكابيتول في 6 يناير عام 2021. كما حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على ثلاث جوائز بما في ذلك في فئة "الأخبار الدولية" عن تغطيتها للضربات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط. وذهبت الجائزة في فئة "الأخبار" للعاملين في صحيفة "ميامي هيرالد" عن تقاريرهم عن انهيار مبنى سكني في بلدة سيرفسايد.

المصدر: نوفوستي