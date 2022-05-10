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قوات أوكرانية تقصف ياسينوفاتايا بقذائف "غراد"

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قوات أوكرانية تقصف ياسينوفاتايا بقذائف
Sputnik
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استهدفت القوات الأوكرانية في الساعة 7.20 بتوقيت موسكو، مدينة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت عليها 10 صواريخ من طراز "غراد".

وقالت سلطات الجمهورية الشعبية في بيانها: "في الساعة 07.20 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه: - بلدة أفدييفكا ومدينة ياسينوفاتايا، وخلال ذلك تم إطلاق 10 قذائف صاروخية من طراز غراد".

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تقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

المصدر: نوفوستي

 

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