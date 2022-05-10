اغتيال عاشر صحفي في المكسيك منذ مطلع العام

أعلن حاكم ولاية فيراكروز المكسيكية، كويتلاواك غارسيا، أن السلطات في الولاية تواصل عملية منسقة للقبض على قتلة الصحفية يسينيا مولينيدو، التي اغتيلت بالرصاص يوم الاثنين.

وكتب غارسيا على "تويتر": "هناك عملية مشتركة للعثور على المسؤولين عن مقتل الصحفية. وبالنسبة لأولئك الذين لم يفهموا بعد. لن يتم تغطية مثل هذه الجرائم ولن يسمح بها في فيراكروز".

ووفقا لصحف محلية، فقد أطلقت مجموعة من المسلحين يوم الاثنين النار على صاحبة الموقع الإخباري El Veraz يسينيا مولينيدو وقتلوها إلى جانب المصورة شيلا غارسيا الموظفة في الموقع.

وحسب منظمة حقوق الإنسان Articulo 19 فإن مولينيدو كانت عاشر صحفية تقتل في المكسيك منذ بداية العام.

المصدر: نوفوستي