محارب أمريكي قديم يدعو للحفاظ على العلاقات الشخصية بين الأمريكيين والروس

أعرب فرانك كوهن عن أسفه لعدم احتفال الولايات المتحدة وروسيا بعيد النصر معا، داعيا للحفاظ على العلاقات الشخصية بين الأمريكيين والروس لحين إدراك السياسيين أن المواجهة خاسرة للجميع.

وحل المحارب الأمريكي كوهن ضيفا خاصا في العديد من مراسم الاحتفالات بعيد النصر الماضي في موسكو، لكن هذا العام شاهد مقتطفات من العرض الروسي على شاشة التلفزيون.

وقال كوهن لوكالة "نوفوستي": "أعرب عن حزني لأننا لم نعد متحدين في الاحتفال... دعونا نعتني بعلاقاتنا الشخصية وندعمها لحين إدراك السياسيين أنهم لن يحققوا أي شيء عن طريق المواجهة... كلا الجانبين قد ينتهي بهما الأمر إلى الخسارة".

وفر كوهن من ألمانيا النازية عام 1938 وانضم إلى الجيش الأمريكي عام 1943.

وبعد عام، نزل في فرنسا مع القوات الأمريكية وشارك في الهجوم على ألمانيا.

المصدر: نوفوستي