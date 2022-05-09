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الولايات المتحدة.. أم تقتل 3 من أطفالها والرابع ينجو بأعجوبة

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الولايات المتحدة.. أم تقتل 3 من أطفالها والرابع ينجو بأعجوبة
Gettyimages.ru
الولايات المتحدة.. أم تقتل 3 من أطفالها والرابع ينجو بأعجوبة
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ألقت الشرطة الأمريكية يوم الأحد القبض على أم بعد العثور على أطفالها الثلاثة وقد فارقوا الحياة في منزلهم في لوس أنجلوس.

وتم العثور على جثث الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما، في منزل في منطقة وودلاند هيلز حوالي الساعة 7:40 صباح الأحد، وفقا لما قاله مسؤولو شرطة لوس أنجلوس.

وأعلن أعضاء إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس عن وفاة الأطفال في مكان الحادث.

وقال المسؤولون إن والدتهم تم احتجازها على خلفية الوفاة، وتم توقيفها ونقلها إلى المستشفى لإجراء تقييم نفسي.

وتم توجيه تهمة القتل للأم في وقت مبكر من الاثنين.

وأخبرت إحدى الجارات قناة "Fox 11" أنها سمعت صراخا من المنزل قبل وصول الشرطة.

وقالت الجارة بريسيلا كاناليس: "لم أستطع رؤية أي شخص، وظللت أسمع صوت يصرخ قائلا: "عائلتي تسيء إلي، وظللت أسمع صراخا، لكنني لم أستطع معرفة ما كانت تقوله الأم".

ومن غير الواضح بالضبط كيف مات الأطفال، وبحسب ما ورد ركض طفل رابع إلى منزل أحد الجيران ولم يصب بأذى لينجو بأعجوبة.

ووفقا للصحافة الأمريكية، لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى من قبل السلطات.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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