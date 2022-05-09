نتائج أولية.. نجل ماركوس يحقق فوزا كاسحا في انتخابات الفلبين

حقق نجل الرئيس الفلبيني الراحل فرديناند ماركوس، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية وفق نتائج أولية منحته تقدما كبيرا على أقرب منافسيه.

بعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات، حصد فرديناند بونغ بونغ ماركوس الابن نحو 30 مليون صوت، أي أكثر من ضعف حصيلة المرشحة الليبرالية ليني روبريدو.

بذلك بات ماركوس الابن أول رئيس في تاريخ الديموقراطية الفيليبينية يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة منذ الدورة الأولى للانتخابات.

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وكانت ثورة شعبية أطاحت نظام والده عام 1986، وانتقلت عائلته إلى الولايات المتحدة للعيش في المنفى، قبل أن تعود إلى البلاد لتشكيل شبكة نافذة من الدعم السياسي.

وتعهد ماركوس الابن إعادة "وحدة" البلاد خلال فترة ولايته الممتدة ست سنوات.

بدت حملة ماركوس الابن الانتخابية باهتة ولقى صعوبة في تعبئة مناصريه وجذب حشود أقل من منافسته ليني روبريدو.

المصدر: "أ ف ب"