لقاء افتراضي يجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وقبرص واليونان وإسرائيل

بحث وزراء خارجية الولايات المتحدة وقبرص واليونان وإسرائيل اليوم الاثنين خلال لقاء افتراضي التعاون في منطقة شرق البحر المتوسط.

ووفقا لبيان مشترك، قرر الدبلوماسيون (أنتوني بلينكن، ويوانيس كاسوليدس، ونيكوس ديندياس، ويائير لابيد) "تكثيف تعاونهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والعمل المناخي والتأهب للطوارئ ومكافحة الإرهاب، والمساهمة في المرونة وأمن الطاقة والترابط في المنطقة"، وأعربوا عن دعمهم لمبادرات مثل قمة النقب التي عقدت في مارس الماضي.

وأدان الوزراء "الهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل"، وقرروا "وضع خارطة طريق ذات مخرجات ملموسة للعام المقبل وتمهيد الطريق لمزيد من الاجتماعات قبل نهاية عام 2022".

هذا وقال بلينكن في تغريدة على "تويتر": "انضم إلى وزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل في مناقشة التعاون والأولويات المشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط. أكدنا مجددا التزامنا بتنسيق دول 3+1 واتفقنا على تكثيف تعاوننا في العديد من المجالات بما في ذلك الاستعداد للطوارئ وأمن الطاقة".

Joined foreign ministers of Cyprus, Greece & Israel in discussing cooperation and shared priorities in the Eastern Mediterranean. We reaffirmed our commitment to the 3+1 format & agreed to intensify our cooperation in many areas including emergency preparedness & energy security. pic.twitter.com/lCDbJCdqHF — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 9, 2022

المصدر: i24 + RT