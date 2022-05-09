 
مباشر

"أ ف ب": إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا

أخبار العالم

AFP
الاحتجاجات في سريلانكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/szes

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن أعيرة نارية أطلقت من مقر الإقامة الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية وإضرامهم النار في شاحنة مركونة هناك.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لصدّ المتظاهرين الغاضبين بعد أن هاجمهم في وقت سابق الإثنين موالون لرئيس الوزراء المستقيل ماهيندا راجاباكسا.

إقرأ المزيد
سريلانكا.. ارتفاع عدد مصابي الاحتجاجات إلى 78 شخصا واستقالة رئيس الوزراء
سريلانكا.. ارتفاع عدد مصابي الاحتجاجات إلى 78 شخصا واستقالة رئيس الوزراء

وأكدت مصادر في الشرطة للوكالة إطلاق أعيرة نارية في الهواء لمنع المحتجين من تجاوز الحزام الأمني داخل مقر الإقامة حيث لا يزال راجاباكسا مع العديد من المقربين منه بعيد إعلانه استقالته.

 

المصدر: "أ ف ب" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا