"أ ف ب": إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن أعيرة نارية أطلقت من مقر الإقامة الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية وإضرامهم النار في شاحنة مركونة هناك.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لصدّ المتظاهرين الغاضبين بعد أن هاجمهم في وقت سابق الإثنين موالون لرئيس الوزراء المستقيل ماهيندا راجاباكسا.

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وأكدت مصادر في الشرطة للوكالة إطلاق أعيرة نارية في الهواء لمنع المحتجين من تجاوز الحزام الأمني داخل مقر الإقامة حيث لا يزال راجاباكسا مع العديد من المقربين منه بعيد إعلانه استقالته.

المصدر: "أ ف ب"