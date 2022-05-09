البيت الأبيض: دول آسيا والمحيط الهادئ قلقة من بيان صداقة روسيا والصين

قال البيت الأبيض إن شركاءه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قلقون لبيان الصداقة بين روسيا والصين، ومستعدون لبحث أزمة أوكرانيا في سياق الاتصالات الثنائية.

وقال منسق شؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض كورت كامبل: "لقد أدهشني مستوى التفاعل مع بلدان منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن القضايا المتعلقة بأوكرانيا وأوروبا".

وأضاف: "في جميع المشاورات التي أجريناها مع اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وأستراليا ومع آسيان بشكل عام، كان السؤال الأول هو مقارنة المواقف بشأن ما يحدث في أوكرانيا".

واعتبر أن أحد أسباب ذلك هو أن "دول آسيا كانت مندهشة من الوثيقة الرئيسية التي اعتمدتها روسيا والصين خلال دورة الألعاب الأولمبية".

وتابع: "دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت معنية، لكنها عازمة أيضا على إصدار تحذير بأنه لا ينبغي النظر في أي شيء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مثل هذا النوع من العمل العسكري الذي نراه في أوروبا".

المصدر: تاس