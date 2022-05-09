غضب في الهند بعد منع مراهق من ذوي الهمة من ركوب الطائرة

أعلن وزير الطيران الهندي، جيوتيراديتيا سينديا، بدء التحقيق مع شركة طيران محلية بعد تقارير عن رفضها السماح لمراهق من أصحاب الهمم الصعود إلى طائرة تابعة لها.

وحسب التقارير فإن موظفي شركة "إنديغو" أخبرا والدي المراهق أنه يمثل خطرا على الركاب الآخرين، مما أثار غضبا واسع النطاق، حيث أدان الكثيرون شركة الطيران لسلوكها "التمييزي".

ونفت شركة "إنديغو" المزاعم، قائلة إنها تفتخر بأنها ترحب بالجميع.

وأشارت إلى أنها اتخذت هذه الخطوة من أجل سلامة ركابها، مضيفة أنها جعلت العائلة تشعر بالراحة من خلال توفير إقامة لهم في فندق، وأنهم سافروا في صباح اليوم التالي إلى وجهتهم.

ووعد وزير الطيران باتخاذ الإجراء المناسب، قائلا إنه يحقق شخصيا في الحادث، و"لن نتسامح مطلقا تجاه مثل هذا السلوك. لا ينبغي لأي إنسان أن يواجه مثل هذا السلوك".

There is zero tolerance towards such behaviour. No human being should have to go through this! Investigating the matter by myself, post which appropriate action will be taken. https://t.co/GJkeQcQ9iW — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) May 9, 2022

وطلبت الإدارة العامة للطيران المدني أيضا الحصول على تقرير من شركة الطيران.

وتم الكشف عن الحادث، الذي وقع يوم السبت الماضي في مطار رانتشي، بعد أن كتبت راكبة على متن الطائرة، وتدعى مانيشا غوبتا، عنه على "فيسبوك".

وقالت غوبتا إنه قبل الرحلة، بدا على المراهق أنه في ضيق واضح، و"بعد اجتياز التفتيش الأمني والوصول إلى البوابة، قبل حوالي ساعة من صعود الطائرة، بدا وكأنه يعاني من الجوع والعطش والقلق والارتباك".

وأضافت أن والديه تمكنا من تهدئة الصبي بالصبر، وبعض التودد، وبعض الصرامة، واللطف وما إلى ذلك، وأن بعض الركاب الآخرين توقفوا أيضا لتقديم المساعدة للزوجين.

المصدر: bbc