رئيس حزب العمال البريطاني يدرس الاستقالة

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن رئيس حزب العمال كير ستارمر، بحث مع فريقه إمكانية استقالته من منصبه في حال فرضت شرطة دورهام غرامة مالية عليه لخرقه قواعد الإغلاق العام.

وحسب الـBBC فإن ستامر وفريقه ناقشوا خيارات متعددة، وأحدها استقالته من منصبه، مشيرة إلى أن الأخير يتعرض للضغط بعد أن أعلنت الشرطة أنها ستحقق في حدث شرب فيه البيرة في مكتب أحد النواب في عام 2021.

وقال حزب العمال إن ستارمر كان يعمل حينها، ويصر على عدم انتهاك أي قواعد.

لكن المحافظين اتهموه بـ"الكيل بمكيالين"، بعد أن كان دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة بعد فضيحة الحفلات خلال إجراءات العزل "بارتي غيت" التي فرض عليه على أثرها غرامة مالية.

بدورها أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن ستارمر سيدلي ببيان عند الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي، حيث من المتوقع أن يتعهد بالاستقالة إذا صدرت بحقه غرامة.

وبدأت شرطة دورهام تحقيقها يوم الجمعة بعد الانتخابات المحلية، التي خسر فيها حزب المحافظين نحو 500 مقعد. وأوضحت أن الحدث قيد التحقيق وقع في مكتب دائرة النائب عن حزب العمال بمدينة دورهام، ماري فوي، حيث شرب ستارمر البيرة وأكل الكاري، بينما كانت قيود الإغلاق سارية.

المصدر: BBC + sky news