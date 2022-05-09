منطقة في مولدوفا تتحدى مجددا قرار كيشيناو حظر شريط القديس جورج

جدد مجلس الشعب في منطقة غاغاوزيا ذات الحكم الذاتي في جنوب مولدوفا السماح باستخدام "شريط سانت جورج" رمز النصر في الحرب الوطنية العظمى، في تحد لقرار قضائي بحظره.

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وتبنى الأعضاء في مجلس الشعب خلال اجتماع طارئ ليلي بالإجماع قرارا جديدا يسمح في 9 مايو 2022 باستخدام "شريط باللونين والثلاثة ألوان من اللونين الأسود والأصفر أو البرتقالي والأصفر" في أراضي غاغوزيا.

وتم اتخاذ القرار بعد أن علقت محكمة الاستئناف كومرات عاصمة المنطقة، القانون الذي يسمح بحمل شريط القديس جورج في غاغازويا والذي اعتمده المجلس في وقت سابق، ردا على قانون يحظر استخدام شريط القديس جورج وقعت عليه رئيسة مولدوفا مايا ساندو الشهر الماضي.

وشهدت كومرات اليوم الاثنين مسيرة شعبية إحياء للذكرى الـ77 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: وكالات