تحذير من تسونامي في تايوان بعد زلزال قوته 8.0 درجات

وقع زلزال على بعد حوالي 20 كيلومترا من جزيرة تايوان، اليوم الاثنين، وسط تحذيرات من تسونامي.

إقرأ المزيد

واهتزت المباني لفترة وجيزة في تايبيه عاصمة تايوان، جراء زلزال قوته 8.0 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون أن ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار.

وقال مكتب الأرصاد إن الزلزال كان على عمق 27.5 كيلومتر وكان مركزه قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، في منتصف المسافة تقريبا بين ساحل مقاطعة هوالين وجزيرة يوناجوني بجنوب اليابان.

وأضاف أن السكان شعروا بالزلزال في أنحاء تايوان.

وجاء في التحذير الذي وصل للناس عبر تطبيق "NERV Disaster Prevention": "هذا تحذير مبكر بزلزال. لم يتبق سوى وقت قصير قبل أن تأتي هزة قوية. يرجى التحقق من الجدول الزمني بعد التأكد من السلامة. احذر من الأشياء التي تقع من أعلى أو تسقط".

وأضاف التحذير: "احذروا من موجات المد بالقرب من الساحل المتمايل ومصب النهر فقط تحسبا".

وقال الخبراء إن السكان في ياياما مياكوجيما يتوقعون أن يشعروا بـ "اهتزاز قوي للغاية". وأضافوا أن هناك "خطر حدوث تسونامي".

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.

المصدر: Express