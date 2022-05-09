سيئول تطالب بيونغ يانغ بتفسير حول حركة تم رصدها بمجمع كيسونغ الصناعي

أعلنت سيئول، اليوم الاثنين، أنها طلبت من بيونغ يانغ تقديم تفسير حول علامات لحركة تم رصدها في مجمع كيسونغ الصناعي المغلق حاليا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة بالإنابة، تشا ديوك تشيول، في إفادة صحفية دورية: "لقد اكتشفنا مؤخرا علامات على تحرك سيارة مجهولة الهوية داخل مجمع كيسونغ الصناعي".

وأضاف: "إن الوزارة طلبت توضيحا من كوريا الشمالية بشأن التحرك الأخير لكنها لم تتلق أي رد".

وشدد على أن جميع القضايا المتعلقة بمجمع كيسونغ يتعين حلها بالإجماع مع الجنوب.

وتأتي أحدث المؤشرات بعد اكتشاف الحريق في 21 أبريل في المجمع الصناعي الذي أغلق في عام 2016 ردا على تجارب بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة محلية، أن كوريا الشمالية استأنفت من جانب واحد عملياتها في بعض المنشآت في مدينة كيسونغ الحدودية في الشمال، قائلة إن مثل هذه الحركة هي التي تسببت على ما يبدو في اندلاع حريق هناك.

المصدر: "يونهاب"