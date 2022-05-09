البحرية الإندونيسية تحتجز ناقلة ترفع علم سنغافورة

أعلنت البحرية الإندونيسية عن احتجاز ناقلة تحمل زيت النخيل خارج البلاد بسبب انتهاكها لحظر التصدير.

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وقال المتحدث باسم البحرية أجونج براسيتياوان، أمس الأحد، إن سفينة عسكرية إندونيسية اعترضت السفينة "إم في ماثو بوم" التي ترفع علم سنغافورة أثناء توجهها إلى ماليزيا، مشيرا إلى أن "السفينة كانت تحمل 34 حاوية تحتوي على زيت نخيل مكرر ومبيض ومزال الرائحة منه.. إنه من نوع المواد المحظور تصديرها مؤقتا".

وكانت إندونيسيا قد حظرت، الأسبوع الماضي، تصديرها لزيت النخيل لمواجهة ارتفاع الأسعار والنقص المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، وقد بدأت تشهد تناقصا في زيت الطهي المعتمد على النخيل منذ شهر نوفمبر الماضي، إذ يفضل المنتجون تصديره للاستفادة من الزيادة في الأسعار حول العالم.

وتخشى السلطات الإندونيسية الآن من الشح وارتفاع الأسعار التي قد تثير توترات اجتماعية وتحولت إلى تأمين الإمدادات.

يذكر أن زيت النخيل هو الزيت النباتي الأكثر استخداما في إندونيسيا، بينما يصدر زيت النخيل الخام عالميا لكي يتم استخدامه في صناعات شتى بدءا من مستحضرات التجميل وحتى الشوكولاتة القابلة للدهن.

الكمصدر: أ ش أ