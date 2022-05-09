الجيش الصيني يجري مناورات في المياه الشرقية والجنوبية الغربية لتايوان

نفذت القوات المسلحة الصينية مناورات عسكرية في المياه الشرقية والجنوبية الغربية لساحل جزيرة تايوان.

ووفق ما أعلنته القيادة القتالية للمنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني يوم الاثنين، في صفحتها على شبكة WeChat الاجتماعية، تمت المناورات بمشاركة القوات البحرية والجوية. وخلال التدريبات، تم استخدام صواريخ برؤوس حربية تقليدية.

وذكرت القيادة أن "الغرض من التدريبات هو اختبار وزيادة الاستعداد القتالي لأنواع مختلفة من القوات خلال عمليات الأسلحة المشتركة".

المصدر: تاس