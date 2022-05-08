رئيس أوسيتيا الجنوبية: إجراءات الاستفتاء على الانضمام لروسيا لن تتوقف

أكد رئيس أوستيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف بعد اعترافه بفوز منافسه آلان غاغلويف في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، أن إجراءات الاستفتاء على الانضمام لروسيا لن تتوقف.

وقال بيبيلوف لوكالة "نوفوستي": "الاستفتاء سيتم"، مشيرا إلى أن كافة وثائق الاستفتاء تم جمعها وتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية.

وأضاف "على لجنة الانتخابات المركزية النظر في هذه الوثائق ورفعها إلى المحكمة العليا وتحديد موعد الاستفتاء".

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، بعد حساب 18% من البروتوكولات، يتصدر غاغلويف محرزا 59.22%، مقابل 37% من أصوات الناخبين لبيبيلوف.

وفي وقت سابق، أعلن في أوسيتيا الجنوبية أنه بعد الانتخابات الرئاسية في الجمهورية، من المقرر إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، ووصف بيبيلوف هذا الانضمام بأنه "هدف استراتيجي" لشعب أوسيتيا الجنوبية.

المصدر: نوفوستي