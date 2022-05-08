بيلاروس ستعيد لروسيا الوقود النووي المنضّب بعد 10 سنوات

أكد وزير الطاقة البيلاروسي فيكتور كارانكفيتش أن الوقود النووي المنضب في محطة الطاقة النووية البيلاروسية سيتم إعادته إلى روسيا بعد 10 سنوات لتخصيبه.

وقال الوزير: "من المقرر أن يتم نقل الوقود النووي المستهلك اعتبارا من عام 2032 بالسكك الحديدية في حاويات خاصة إلى روسيا لمعالجته وستقوم شركة TVEL بنقله، وهي تابعة لشركة "روساتوم" الحكومية" الروسية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إعادة الوقود النووي المخصب من روسيا اعتبارا من عام 2050.

وأشار إلى أنه منذ تشغيل المفاعل الأول في نوفمبر 2020، ولّدت محطة الطاقة البيلاروسية 9.3 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء.

المصدر: تاس