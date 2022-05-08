 
مباشر

بيلاروس ستعيد لروسيا الوقود النووي المنضّب بعد 10 سنوات

أخبار العالم

بيلاروس ستعيد لروسيا الوقود النووي المنضّب بعد 10 سنوات
Globallookpress Rosatom
محطة الطاقة النووية البيلاروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sz6f

أكد وزير الطاقة البيلاروسي فيكتور كارانكفيتش أن الوقود النووي المنضب في محطة الطاقة النووية البيلاروسية سيتم إعادته إلى روسيا بعد 10 سنوات لتخصيبه.

وقال الوزير: "من المقرر أن يتم نقل الوقود النووي المستهلك اعتبارا من عام 2032 بالسكك الحديدية في حاويات خاصة إلى روسيا لمعالجته وستقوم شركة TVEL بنقله، وهي تابعة لشركة "روساتوم" الحكومية" الروسية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إعادة الوقود النووي المخصب من روسيا اعتبارا من عام 2050.

وأشار إلى أنه منذ تشغيل المفاعل الأول في نوفمبر 2020، ولّدت محطة الطاقة البيلاروسية 9.3 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا