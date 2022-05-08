ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 30 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في كوبا ارتفاع عدد قتلى الانفجار العرضي الذي هز فندق ساراتوغا في هافانا إلى 30 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني "حتى الساعة 11:30 من صباح 8 مايو، أصيب 84 شخصا 24 منهم لا يزالون في المستشفى فيما خرج 30 منهم، إضافة إلى مقتل 30".

وكانت قد أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 27 شخصا في الانفجار.

ويعمل عناصر الإنقاذ منذ وقت مبكر صباح الأحد بحثا عن جثث تحت أنقاض المبنى في المدينة القديمة بهافانا.

ووفق ما أفادت وزارة السياحة السبت، وقع الانفجار على ما يبدو سببه تسرب للغاز عندما كانت شاحنة تزود به الفندق، وقد دمرت أربعة طوابق من المبنى ذي الطوابق الخمس.

وكان الفندق يخضع لعملية تجديد استعدادا لافتتاحه في 10 مايو بعد عامين من إغلاق أبوابه بسبب أزمة وباء كورونا.

وشيد المبنى عام 1880 ليحوي محلات تجارية، وتم تحويله إلى فندق في عام 1933 وأصبح مؤسسة فاخرة في عام 2005.

المصدر: "أ ف ب"