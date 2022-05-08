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إذاعة عبرية تكشف فحوى رسالة خاصة بعثها وزير إسرائيلي لوزير الخارجية الإماراتي (صورة)

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إذاعة عبرية تكشف فحوى رسالة خاصة بعثها وزير إسرائيلي لوزير الخارجية الإماراتي (صورة)
Gettyimages.ru
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أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد بأن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج بعث برسالة خاصة إلى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأكدت إذاعة "GLZ" العبرية أن فريج قد سلم محمد آل خاجة السفير الإماراتي في تل أبيب، رسالة تقضي بمحاولة تخفيف الحكم عن إسرائيلية من عرب 48 تدعى فداء كيوان.

وكانت محكمة إماراتية قد أصدرت حكما بالإعدام على المواطنة الإسرائيلية من أصل عربي بعد رصد الشرطة الإماراتية لحيازتها نصف كيلوغرام من الكوكايين في شقتها التي تقيم فيها في البلاد.

يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

المصدر: إذاعة "GLZ" العبرية

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