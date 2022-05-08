توقيف ثلاثة شرطة في إيران استخدموا العنف ضد امرأة

أوقفت السلطات الإيرانية في طهران ثلاثة أفراد في الشرطة بعد انتشار فيديو يظهر اعتقالهم امرأة بعنف، حسبما أفادت مصادر رسمية الأحد.

وقالت صحيفة إيران الحكومية الأحد إن "عناصر الشرطة الذين اعتقلوا شابة بعنف في لافاسان في شرق طهران، اعتُقلوا".

وأثار مقطع فيديو قصير يظهر ثلاثة شرطيين يدفعون امرأة للصعود الى سيارة للشرطة، الغضب، ولم يتم تحديد تاريخ الفيديو.

وتظهر الصور المرأة تتوسل رجلا في ثياب مدنية يدفع بها إلى الأرض أمام شرطي ورجل آخر يرتدي زيا عسكريا.

وذكرت صحيفة "إيران" الأحد أن "شرطيًا بملابس مدنية ضرب الشابة على يدها" خلال الواقعة و"أجبرها على الصعود إلى السيارة وهددها".

وقال نائب قائد شرطة طهران مراد مرادي إن سلوك الشرطة كان "عنيفا ومخالفا لتعليمات الشرطة"، وفق ما نقل عنه نادي الصحافيين الشباب، وهو وكالة تابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني.

وأوضح العقيد مرادي أنه تم فتح تحقيق بعد العثور على "كميات من الحشيش" في السيارة "المصادرة".

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن قائد شرطة العاصمة طهران، الجنرال حسين رحيمي، أمر السبت بفتح تحقيق في اعتقال المرأة.

المصدر: أ ف ب