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رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ"الحمار" (فيديو)

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رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
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أثار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو صادم شبه فيه نفسه بـ"الحمار".

وتحدث عمران خان بشكل ساخر، عن الفترة التي قضاها في المملكة المتحدة وكيف أنه لم يشعر أبدا بأن بريطانيا موطنه.

وقال: "لقد كنت موضع ترحيب كبير في المملكة المتحدة، لكنني لم أعتبرها أبدا موطنا لي".

وأضاف عمران خان: "كنت دائما باكستانيا أولا، لا يتحول الحمار إلى حمار وحشي إذا رسمت عليه خطوطا، ويظل كما هو حمارا"، وذلك دون أن يدرك أنه قارن نفسه بحمار.

ووجد مستخدمو الإنترنت تعليقات عمران خان مضحكة وانهالوا بالتعليقات والنكت والميمات المضحكة عبر مواقع التواصل.

المصدر: وسائل إعلام باكستانية

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