بوركينا فاسو.. مسلحون يطلقون سراح 60 نزيلا من سجن شمال غرب البلاد

أسفر هجوم شنه مسلحون ليلة الأحد على سجن نونا المدني في بوكلي دو موهون بمحافظة كوسي شمال غرب بوركينا فاسو، عن مقتل شخص وفرار نحو 60 سجينا.

وذكرت وكالة الأنباء البوركينية إن المهاجمين سرقوا عربة خدمة ودراجتين ناريتين للموظفين ومبلغا نقديا.

إلى ذلك،أفاد مصدران أمنيان ومصدر قضائي بأن مسلحين أطلقوا سراح نحو 60 سجينا خلال هجوم على سجن في شمال غرب بوركينا فاسو خلال الليل وخربوا مكاتب وأضرموا النار في سيارات قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال المصدران الأمنيان إن المسلحين دخلوا بلدة نونا عند منتصف الليل تقريبا على متن سيارات دفع رباعي ودراجات نارية، حاملين بنادق كلاشنيكوف ورشاشات، حسبما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن المسلحين أطلقوا سراح جميع نزلاء السجن وعددهم حوالي 60 رجلا.

وبحسب المصدرين الأمنيين لم يسقط قتلى خلال الهجوم على السجن الذي وقع مطلع الأسبوع، لكن أطلق النار على مقاتل متطوع من الميليشيات.

وأشارا أيضا إلى أن المسلحين أضرموا النار في عدد من شاحنات السجن والدراجات النارية وتم تخريب مكاتبه.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ووقع الهجوم بعد ساعات فقط من مقتل 11 شخصا على الأقل على أيدي مجهولين بين بلدتي دوري وجورجادجي في الشمال، وذلك وفقا لاثنين من المسؤولين المحليين، وكان من بين القتلى 9 من رجال الميليشيات ومدنيان.

والجمعة قال جيش بوركينا فاسو إن 11 آخرين من الجنود ورجال الميليشيات وأفراد الشرطة قتلوا في هجمات أخرى خلال الأسبوع الماضي، لكن أكثر من 20 من المسلحين قُتلوا ردا على ذلك.

المصدر: وكالات