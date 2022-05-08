بوركينا فاسو.. مقتل 10 من أفراد قوات موالية للجيش ومدنيين في كمين

قتل 12 شخصا على الأقل هم 10 من أفراد قوات موالية لجيش بوركينا فاسو ومدنيان، السبت في كمين نصبه "جهاديون" مفترضون بشمال البلاد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية ومحلية.

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وقال مصدر أمني "صباح أمس (السبت)، استهدفت قافلة مواد غذائية يرافقها (عناصر من جهاز) متطوعو الدفاع عن الوطن، بكمين على طريق دوري-غورغادجي"، ما أدى إلى مقتل "12 شخصا".

وأكد مسؤول محلي للوكالة مقتل عشرة من أفراد جهاز "متطوعو الدفاع عن الوطن".

يأتي ذلك بعد يومين على مقتل سبعة جنود وأربعة من قوات رديفة للجيش في كمينين في شمال ووسط بوركينا فاسو.

وتتعرض بوركينا فاسو وخصوصا شمالها وشرقها لهجمات "الجهاديين" منذ 2015، وينتمي هؤلاء خصوصا إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وخلفت أعمال العنف أكثر من ألفي قتيل وأجبرت نحو 1.8 مليون شخص على النزوح.

المصدر: أ ف ب