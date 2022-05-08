وكالة: زعيما ميانمار والفلبين لن يحضرا قمة الولايات المتحدة-آسيان في واشنطن

قالت وكالة Bernama، إن رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي وقائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلين، لن يحضرا قمة الولايات المتحدة - آسيان في واشنطن في 12-13 مايو.

وذكرت الوكالة، أن دوتيرتي لن يتمكن من حضور الاجتماع لأن بلاده ستشهد انتخابات رئاسية في 9 مايو، أما زعيم النظام العسكري في ميانمار فلم تتم دعوته لحضور القمة بسبب عدم الاستقرار السياسي الداخلي.

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ونوهت الوكالة، بأن القادة الثمانية الباقين من الدول المنتمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، أكدوا مشاركتهم في القمة الخاصة.

من جانبه قال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، للصحفيين إن "رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب يعتزم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية في الاجتماع المقبل في واشنطن، بما في ذلك الوضع في ميانمار".

ووفقا للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين باساكي، يكمن الغرض من الحدث، في إثبات أن الولايات المتحدة تدرك الدور الرئيسي للرابطة في إيجاد إجابات طويلة الأجل لأكبر التحديات في المنطقة.

وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي يعتزم في الاجتماع مناقشة الوضع حول أوكرانيا والقضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.

يذكر أن الدول العشر الأعضاء في "آسيان" هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

المصدر: تاس