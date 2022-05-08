مراسلو RT يتحدثون عن كواليس عملهم في الميدان

تحدث مراسلا RT مكسيم الطوري ومحمد قصاب عن كواليس عملهما في الميدان خلال لقائهما ببرنامج ناس أونلاين من تقديم الإعلامي أحمد الجمل.

حيث تحدث مكسيم الطوري عن المخاطر التي تعرضوا لها خلال تغطية العملية الروسية في أوكرانيا قائلا:

"شاركنا في تغطية هذه العملية منذ البداية كنا في دونيتسك قبل نحو أسبوع من انطلاق هذه العملية نتيجة للانتهاكات المستمرة من قبل القوات الأوكرانية،

وعن المخاطر التي تعرضنا لها طيلة العمل الصحفي هناك فأنت في خطر هناك مخاطر حقيقة خاصة وأن المنطقة التي كنا فيها كانت تختلف باستمرار عن كافة المناطق الأخرى من حيث وتيرة القصف المكثف من قبل القوات الأوكرانية الذي كان يستهدف المناطق التي كنا موجودين فيها،

هناك استهداف في بعض الأوقات يكون عشوائيا استهداف للمناطق السكنية وكانت هذه المسألة تضيف الكثير من المخاطر كنا نشعر أننا مستهدفون في أي لحظة وقد طال القصف الصحفيين أكثر من مرة لذلك كنا نضطر للاختباء في الملاجئ".

فيما تحدث أيضا مراسل RT محمد قصاب عن المخاطر التي تعرضوا لها خلال تغطية العملية الروسية في أوكرانيا قائلا:

"أنا كنت متواجدا على الحدود الروسية الاوكرانية كنا نرصد دخول اللاجئين وطبيعة توجه القوات الروسية في مكان ما وأيضا استقبال اللاجئين ومرافقتهم،

تعرضت لتأثير نفسي خلال تلك التغطية إضافة إلى بعض المخاطر لكن الكتائب المتطرفة كانت تحاول استهداف ممرات عبور اللاجئين استهداف المناطق الحدودية لكن أكثر الأخطار هي النفسية التي تتعرض لها يعني انت تتعامل مع أشخاص هجروا من منازلهم ثماني سنوات لم يكن أحد يذكر شيئا عن هؤلاء الأشخاص سكان دونباس وأنت اليوم أمامهم تحاول أن تنقل صورة ما يجري دون أن تجرح مشاعرهم خاصة أنك تبحث عن المعلومة ولكن تبحث عنها من أثر معاناة".