سريلانكا.. احتجاجات خلال زيارة رئيس الوزراء لمعبد بوذي

واجه رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا انتقادات في أول جولة له منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد مطالبة باستقالة أعضاء الحكومة المقربين منه بسبب الأزمة الاقتصادية.

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وزار رئيس الوزراء شقيق الرئيس غوتابايا راجاباكسا اليوم الأحد، أحد أقدس المعابد البوذية، ويضم شجرة عمرها 23 قرنا، في أنورادابورا.

وهناك حمل عشرات الرجال والنساء لافتات مكتوبة بخط اليد ورددوا شعارات تطالب بمنع "اللصوص" من دخول المدينة المقدسة الواقعة على بعد 200 كلم شمال كولومبو.

وصاح رجل "سوف نعبدك إذا تنحيت وغادرت".

وانتشر كوماندوز قوة المهام الخاصة المدججة بالسلاح بينما تحركت الشرطة لإخلاء الطريق أمام موكب راجاباكسا المكون من 6 مركبات. وقال مسؤولون إن رئيس الوزراء سيعود إلى العاصمة بطائرة هليكوبتر.

وأغلق الناس العديد من الطرق الرئيسية في البلاد احتجاجا على النقص في غاز الطهي والبنزين والديزل. واعتبرت وزارة الدفاع في بيان أن المتظاهرين يتصرفون "بطريقة استفزازية وتهديدية" ويعطلون الخدمات الأساسية.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي والنقص الحاد في الغذاء والوقود والأدوية لعدة أشهر إلى معاناة واسعة النطاق في جميع أنحاء الجزيرة الواقعة بجنوب آسيا، والتي تشهد أسوأ تباطؤ اقتصادي على الإطلاق.

وفرضت الحكومة حالة الطوارئ ومنحت الجيش سلطات واسعة لاعتقال واحتجاز أشخاص الجمعة، بعد أن تسببت النقابات العمالية في حالة من الجمود الفعلي في البلاد في محاولة للضغط على الرئيس غوتابايا راجاباكسا للتنحي.

ولم يَظهر الرئيس البالغ من العمر 72 عاما علنا منذ أن حاول عشرات الآلاف اقتحام منزله الخاص في كولومبو في 31 مارس.

ومنذ 9 أبريل، يخيم الآلاف أمام مكتبه في كولومبو.

المصدر: أ ف ب