جندي أمريكي يدهس شخصا في محافظة أوكيناوا جنوب اليابان

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن جنديا أمريكيا تابعا لمشاة البحرية الأمريكية، قاد سيارته على الرصيف وتسبب بوفاة أحد المارة، في محافظة أوكيناوا بجنوب اليابان.

وذكرت شرطة أوكيناوا أن الضحية البالغ من العمر 61 عاما نقل إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجراحه.

يشار إلى أن السيارة كان يقودها جندي مشاة بالبحرية الأمريكية يبلغ من العمر 20 عاما. وتحقق الشرطة حاليا في ملابسات الحادث.

وتقع معظم المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان في جزيرة أوكيناوا، مما يثير استياء السكان المحليين.

وترتبط العديد من الحوادث في قاعدة فوتينما بمشاة البحرية الجوية، والتي تقع في منطقة مكتظة بالسكان، وتتوقع الحكومة اليابانية نقلها من مدينة جينوان إلى منطقة هينوكو شمال الجزيرة.

المصدر: تاس