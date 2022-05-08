"قنينة جعة ووجبة طعام" تضعان زعيم حزب العمال البريطاني في مأزق.. والشرطة تحقق!

يواجه زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، تهما بخصوص خرقه تدابير الإغلاق التي فرضتها المملكة المتحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "Telegraph" إنها حصلت على معلومات تشير إلى أن شرطة مدينة درم ستقوم بالتحقيق في الواقعة تحت الضغوط المتواصلة والمتصاعدة والتساؤلات بشأن مدى صحة رواية ستارمر للأحداث.

ورغم أن الشرطة المحلية بدرم أكدت في السابق على أنها لا تعتقد أن زعيم حزب العمال قد خرق تدابير الإغلاق حينما احتسى مع عدد من مرافقيه الجعة وتناول وجبة حصلوا عليها كطلبية في أبريل 2021، لكنها ستفتح تحقيقا.

🔴 EXCLUSIVE: Durham Police will investigate Sir Keir Starmer over 'beergate' allegations, the Telegraph understandshttps://t.co/xYX9Vq9OvQ — The Telegraph (@Telegraph) May 6, 2022

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، إنه تم تصوير شريط فيديو لكير ستارمر وهو يحتسي قنينة جعة مع عدد من مرافقيه خلال وجودهم في مكتب حزب العمال المحلي بدرم ليلة 30 أبريل 2021، مشيرة ألى أن الحاضرين، نحو 30 شخصا، حصلوا فيما بعد على طلبية طعام كبيرة.

من جهته، شدد كير ستارمر على أن ما جرى لا يعد إطلاقا خرقا لتدابير مواجهة فيروس كورونا، بما أن الأمر يتعلق فقط باستراحة غداء خلال فترة عمل.

المصدر: The Telegraph