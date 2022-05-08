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مصدر أمني طاجيكستاني: "طالبان" أطلقت 7 صواريخ على أراضينا

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مصدر أمني طاجيكستاني:
Sputnik
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قال مصدر أمني بطاجيكستان، إن عناصر حركة "طالبان" أطلقوا 7 قذائف صاروخية من أراضي أفغانستان على منطقة فرخور الحدودية في طاجيكستان.

وأضاف المصدر القول: "أطلق مسلحون من طالبان ما مجموعه سبعة صواريخ، سقطت أربع قذائف منها على نهر بيانج، وسقطت ثلاث أخرى في غابة قريبة".

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وذكر المصدر، أنه تم إطلاق القذائف من ولاية تخار بشمال شرق أفغانستان.

وشدد المصدر، على أن القصف الأفغاني لم يسفر عن وقوع أية إصابات.

المصدر: نوفوستي

 

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