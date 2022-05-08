واشنطن ولندن ودبلن تدعو الأحزاب السياسية في إيرلندا الشمالية لتشكيل حكومة ائتلاف

دعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيرلندا الأحزاب السياسية في إيرلندا الشمالية لتشكيل حكومة ائتلاف لضمان الاستقرار في المقاطعة.

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ويأتي ذلك على خلقية نتائج الانتخابات التي أدت إلى فوز كبير لحزب "شين فين" الجناح السياسي لحركة الجيش الإيرلندي "IRA"، بغالبية الأصوات لأول مرة في تاريخ إيرلندا الشمالية، خاصة وأن هذا الحزب يدعو لتوحيد إيرلندا الشمالية وإيرلندا الجنوبية، وهو أمر ترفضه الأقلية البروتستانتية، التي تفضل بقاء إيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة.

وسيشكل فوز "شين فين" علامة فارقة في تاريخ الحزب، الذي ارتبط اسمه لفترة طويلة بـ"الجيش الجمهوري الإيرلندي"، وهو جماعة شبه عسكرية استخدمت العنف لمحاولة إخراج إيرلندا الشمالية من حكم المملكة المتحدة خلال عقود من الاضطرابات.

المصدر: RT