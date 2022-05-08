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لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ74

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لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ74
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يواصل الجيش الروسي لليوم الـ74 تنفيذ عمليته الخاصة في أوكرانيا، بهدف تدمير القدرات العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي إقليم دونباس وحماية سكانه.

ميدانيا

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