لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ74
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يواصل الجيش الروسي لليوم الـ74 تنفيذ عمليته الخاصة في أوكرانيا، بهدف تدمير القدرات العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي إقليم دونباس وحماية سكانه.
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