بريطانيا ترصد 1.6 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا

أعلن رئيس الخزانة البريطانية ريشي سوناك أن الحكومة سترصد 1.3 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 1.6 مليار دولار إضافية، لتمويل مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا.

وقال بيان صدر مساء أمس السبت: "نحن لا نتزعزع في دعمنا لشعب أوكرانيا. وستساعد 1.3 مليار جنيه إسترليني إضافية في توفير الدعم العسكري والعملياتي الضروري الذي يحتاجونه".

وأضاف: "المملكة المتحدة في طليعة الداعمين على الصعيد الاقتصادي والإنساني والدفاعي لأوكرانيا... نعمل بلا كلل لإنهاء هذا الصراع".

المصدر: تاس