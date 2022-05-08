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تظاهرة في العاصمة المكسيكية تطالب بحظر الإجهاض

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تظاهرة في العاصمة المكسيكية تطالب بحظر الإجهاض
Legion-Media
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تظاهر نحو ألفي شخص السبت في مكسيكو سيتي برعاية الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات محافظة، مطالبين بحظر الإجهاض في البلاد.

وسار المتظاهرون الذين ارتدى كثير منهم ملابس بيضاء عبر الشوارع الرئيسية في العاصمة مكسيكو، وحمل محتجون في طليعة الموكب لافتة ضخمة كتب عليها "الحق الأول هو الحياة".

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ولوح بعض المتظاهرين بلافتات كتب عليها "الإجهاض مناف للصحة" و"دعوا قلوبهم تنبض".

والإجهاض قانوني في سبع من 32 ولاية في المكسيك، وفي سبتمبر 2021 أعلنت المحكمة العليا أن القوانين التي تجرم الإجهاض غير دستورية، وأجازته بحكم الأمر الواقع في أنحاء البلاد.

وتشرّع أوروغواي وكوبا والأرجنتين وغيانا وكولومبيا الإجهاض، فيما تفرض أكثر القوانين تشددا ضده السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وجمهورية الدومينيكان وهايتي.

المصدر: أ ف ب

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