داخل الغرف المغلقة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق على دعوات اغتيال يحيى السنوار (فيديو)

علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على دعوات إسرائيلية لاغتيال يحيي السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة.

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وصرح غانتس ردا على سؤال لهيئة البث الإسرائيلية مساء السبت حول مدى استجابة الجيش الإسرائيلي لدعوات اغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، بأن "مناقشة مثل هذه القرارات لا تدار إلا في غرف مغلقة".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن جميع القرارات العملياتية والعسكرية تدار في غرف مغلقة، وليست مطروحة للنقاش العام، وما يحكمها هو اعتبارات أمنية.

وأوضح أن قضية الدعوات الإسرائيلية لاغتيال السنوار ليست ملفا سياسيا، ويجب مناقشتها أو طرحها في مكانها الصحيح.

ישראל מתכוונת לחסל את סינוואר? שר הביטחון גנץ ל-@ItayBlumental: "על כל ההחלטות המבצעיות להילקח בחדרים סגורים ומתוך שיקול ביטחוני. זה לא נושא פוליטי - צריך להשאיר זאת למקומות הנכונים" pic.twitter.com/ihuMeanSWN — כאן חדשות (@kann_news) May 7, 2022

وكانت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، قد ردت على توجيه وسائل إعلام عبرية دعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار على خلفية عملية إلعاد، التي وقعت مساء الخميس الماضي شرقي تل أبيب.

وحذر المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تصريح له "العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالقائد يحيى السنوار أو أيا من قادة المقاومة هو إيذانا بزلزال في المنطقة وبرد غير مسبوق".

ووجه إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية الدعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية إلعاد.

كما دعت "القناة 13" العبرية صباح الجمعة إلى اغتيال السنوار بزعم أنه قام بالتحريض على قتل الإسرائيليين خلال خطابه الأخير الأسبوع الماضي، حينما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لقتال ومواجهة الجيش الإسرائيلي بالبندقية والساطور.

עכשיו זה הזמן: ישראל צריכה ללכת על הראש של סינוואר | דעה



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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/RuWJAcPuZa — חדשות 13 (@newsisrael13) May 6, 2022

المصدر: وسائل إعلام عبرية