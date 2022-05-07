تسجيل ثالث وفاة بحمى إيبولا في الكونغو الديمقراطية

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت أن شخصا ثالثا مصابا بحمى إيبولا توفي شمال غربي الكونغو الديمقراطية.

وكان الرجل البالغ من العمر 48 عاما، هو أحدث حالات الإصابة المؤكدة في موجة الإيبولا الرابعة عشرة بالكونغو التي اجتاحت مدينة مبانداكا عاصمة إقليم قاطعة إكواتور.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العاملين في قطاع الصحة بدأوا إعطاء اللقاحات الواقية من الإيبولا الأسبوع الماضي، وتم تطعيم أكثر من 350 شخصا، من بينهم أكثر من 250 خالطوا المرضى.

وجرى الإبلاغ عن أول إصابة في 23 أبريل وتأكدت وفاة ثلاثة أشخاص حتى الآن.

وشهدت الكونغو 13 موجة تفش لإيبولا، بما في ذلك موجة استمرت من عام 2018 إلى عام 2020 في الشرق وأودت بحياة ما يقرب من 2300 مصاب، وهو ثاني أعلى عدد وفيات بالمرض مسجل على الإطلاق.

وتسببت آخر موجة، وكانت في الشرق أيضا، في إصابة 11 بالمرض في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، توفي ستة منهم.

المصدر: وكالات